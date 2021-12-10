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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درس الديكور واكتشفه كرم مطاوع .. أبرز محطات في حياة الممثل ماجد الكدواني

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

يحتفل اليوم الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده، وهو من مواليد القاهرة وتحديدا حي شبرا عام 1967، ثم سافر مع أسرته وقضى فترة طويلة من حياته في الكويت.

عاد ماجد الكدواني إلى مصر مع دخول الجامعة، وقرر في بداية حياته دراسة الديكور، وحصل على بكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، لكنه قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه عام 1995.

ماجد الكدواني

بدأ ماجد الكدواني علاقته بالفن حينما شارك في إعداد ديكور وإضاءة العديد من المسرحيات على مسرح الكلية، ثم قرر المواظبة على البروفات والالتحاق بفريق التمثيل الذي قدم معهم العديد من العروض. 

رشحه الفنان كرم مطاوع للمشاركة في مسرحية "727" مع الفنان محمود عبد العزيز، وشارك معه أيضا في مسلسل "أرابيسك" عام 1994، ومن هنا كانت انطلاقته الفنية، وشارك فيما بعد في مسرحية "باللو"، ومسلسل "أرابيسك". 

ماجد الكدواني

تميز ماجد الكدواني خلال مشواره في تقديم كافة الأدوار خاصة في السينما، لكن الأعمال الكوميدية كانت لها مكانة خاصة في تاريخه، ومن أبرز وأنجح أدواره التي حققت علامة كبيرة مع الجمهور كان "لا تراجع ولا استسلام"، "طير انت"، "كباريه"، و"الرهينة" وغيرها. 

ولمن لا يعرف فإن الفنان الشهير ماجد الكدواني شارك من قبل في مسلسل إذاعي وهو "الهارب"، وخاض تجربة أعمال الرسوم المتحركة في قصص الحيوان، إلى جانب تجربته في فوازير "أبيض وأسود". 

ماجد الكدواني عيد ميلاد ماجد الكدواني محمود عبد العزيز لا تراجع ولا استسلام مسلسل أرابيسك الفنان ماجد الكدواني

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