أعراض الإصابة بمرض السكري.. ومتى يجب أن تذهب للطبيب؟

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟ معظم الأعراض المبكرة ناتجة عن مستويات أعلى من المعتاد من الجلوكوز ، وهو نوع من السكر ، في الدم.

يمكن أن تكون العلامات التحذيرية خفيفة لدرجة أنك لا تلاحظها، هذا ينطبق بشكل خاص على مرض السكري من النوع 2، بعض الأشخاص لا يكتشفون أنهم مصابون به إلا بعد أن يصابوا بمشاكل نتيجة التلف طويل الأمد الذي يسببه المرض.

مع مرض السكري من النوع 1 ، تحدث الأعراض عادة بسرعة ، في غضون أيام أو بضعة أسابيع. إنها أكثر شدة أيضًا.

العلامات المبكرة لمرض السكري

كلا النوعين من مرض السكري لهما بعض العلامات التحذيرية نفسها.

- الجوع والتعب

يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للحصول على الطاقة، لكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتأخذ الجلوكوز، إذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية أو أي أنسولين ، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك ، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها وليس لديك طاقة، هذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا وتعبًا أكثر من المعتاد.

- كثرة التبول والعطش

عادة ما يضطر الشخص العادي إلى التبول ما بين أربع إلى سبع مرات في غضون 24 ساعة ، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يتبولون أكثر من ذلك بكثير. لماذا ا؟ عادةً ما يقوم جسمك بإعادة امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر كليتيك، ولكن عندما يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فقد لا تتمكن الكليتان من استعادته مرة أخرى. وهذا يتسبب في زيادة إفراز الجسم للبول ، مما يؤدي إلى تناول السوائل.

النتيجة: عليك الذهاب في كثير من الأحيان، قد تتبول أكثر أيضًا، نظرًا لأنك تتبول كثيرًا يمكن أن تشعر بالعطش الشديد عندما تشرب أكثر ، ستتبول أكثر أيضًا.

-جفاف الفم وحكة في الجلد

نظرًا لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول ، تقل الرطوبة الناتجة عن أشياء أخرى. قد تصاب بالجفاف وقد تشعر بجفاف فمك، يمكن للبشرة الجافة أن تسبب لك الحكة.

- رؤية مشوشة

قد يؤدي تغيير مستويات السوائل في جسمك إلى انتفاخ العدسات في عينيك،يغيرون الشكل ولا يستطيعون التركيز.

متى يجب ان تذهب للطبيب ؟

إذا كان عمرك أكبر من 45 عامًا أو لديك مخاطر أخرى للإصابة بمرض السكري ، فمن المهم إجراء الاختبار،عندما تكتشف الحالة مبكرًا يمكنك تجنب تلف الأعصاب ومشاكل القلب والمضاعفات الأخرى.

كقاعدة عامة ، اتصل بطبيبك إذا كنت:

-تشعر بالغثيان في معدتك ، والضعف ، والعطش الشديد

-كثرة التبول

-تعاني من آلام شديدة في البطن

-يتنفسون بشكل أعمق وأسرع من المعتاد

-تمتع برائحة حلوة تشبه رائحة مزيل طلاء الأظافر (هذه علامة على ارتفاع نسبة الكيتونات)

المصدر: webmd.