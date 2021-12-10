عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الإصابة بمرض السكري.. ومتى يجب أن تذهب للطبيب؟

مرض السكري
مرض السكري

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟ معظم الأعراض المبكرة ناتجة عن مستويات أعلى من المعتاد من الجلوكوز ، وهو نوع من السكر ، في الدم.

يمكن أن تكون العلامات التحذيرية خفيفة لدرجة أنك لا تلاحظها، هذا ينطبق بشكل خاص على مرض السكري من النوع 2، بعض الأشخاص لا يكتشفون أنهم مصابون به إلا بعد أن يصابوا بمشاكل نتيجة التلف طويل الأمد الذي يسببه المرض.

مع مرض السكري من النوع 1 ، تحدث الأعراض عادة بسرعة ، في غضون أيام أو بضعة أسابيع. إنها أكثر شدة أيضًا.

 

العلامات المبكرة لمرض السكري

 

كلا النوعين من مرض السكري لهما بعض العلامات التحذيرية نفسها.

 

- الجوع والتعب

 يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للحصول على الطاقة، لكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتأخذ الجلوكوز، إذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية أو أي أنسولين ، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك ، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها وليس لديك طاقة، هذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا وتعبًا أكثر من المعتاد.

 

- كثرة التبول والعطش

 عادة ما يضطر الشخص العادي إلى التبول ما بين أربع إلى سبع مرات في غضون 24 ساعة ، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يتبولون أكثر من ذلك بكثير. لماذا ا؟ عادةً ما يقوم جسمك بإعادة امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر كليتيك، ولكن عندما يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فقد لا تتمكن الكليتان من استعادته مرة أخرى. وهذا يتسبب في زيادة إفراز الجسم للبول ، مما يؤدي إلى تناول السوائل.

 النتيجة: عليك الذهاب في كثير من الأحيان، قد تتبول أكثر أيضًا، نظرًا لأنك تتبول كثيرًا يمكن أن تشعر بالعطش الشديد عندما تشرب أكثر ، ستتبول أكثر أيضًا.

 

-جفاف الفم وحكة في الجلد

نظرًا لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول ، تقل الرطوبة الناتجة عن أشياء أخرى. قد تصاب بالجفاف وقد تشعر بجفاف فمك، يمكن للبشرة الجافة أن تسبب لك الحكة.

 

- رؤية مشوشة

 قد يؤدي تغيير مستويات السوائل في جسمك إلى انتفاخ العدسات في عينيك،يغيرون الشكل ولا يستطيعون التركيز.

 

متى يجب ان تذهب للطبيب ؟

 

إذا كان عمرك أكبر من 45 عامًا أو لديك مخاطر أخرى للإصابة بمرض السكري ، فمن المهم إجراء الاختبار،عندما تكتشف الحالة مبكرًا يمكنك تجنب تلف الأعصاب ومشاكل القلب والمضاعفات الأخرى.

 

كقاعدة عامة ، اتصل بطبيبك إذا كنت:

-تشعر بالغثيان في معدتك ، والضعف ، والعطش الشديد

-كثرة التبول 

-تعاني من آلام شديدة في البطن

-يتنفسون بشكل أعمق وأسرع من المعتاد

-تمتع برائحة حلوة تشبه رائحة مزيل طلاء الأظافر (هذه علامة على ارتفاع نسبة الكيتونات)

 

المصدر: webmd.

السكري العلامات المبكرة لمرض السكري ى مرض السكري الجلوكوز الدم

موضوعات متعلقة

6 علامات تحذيرية على الجلد تشير للإصابة بمرض السكري

أمراض القدم السكري.. الأنواع والأعراض

ترشيحاتنا

سمكة الشمس.. صديقان يعثران على أغرب وأضخم كائن بحري في المحيط

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

الصحة: مصر تصل لذروة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا

وزير التموين يكشف سر رفض طلب الزمالك لتسجيل لقب نادي القرن| فيديو

محافظ شمال سيناء: صرف تعويضات ووظائف لـ 535 من أسر الشهداء والمصابين|فيديو

الحكومة: لا شروط جديدة على مستفيدي تكافل وكرامة حال التحويل إلى بطاقة ميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

عودة الأمطار على مناطق بالبلاد.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

بعد استغناء الزمالك عنه مجانا وتألقه مع المنتخب.. كم سعر بيع حسين فيصل؟

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

فيديو

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ