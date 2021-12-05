دراسة.. دواء السكري يمكن أن يعالج مرضى قصور القلب

أظهر بحث جديد من جامعة إيست أنجليا أن الدواء المستخدم في الأصل لمرضى السكري هو أول دواء يساعد الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب ويمكن أن يحدث ثورة في العلاج.

وأظهرت الأبحاث المبكرة أن مثبطات الناقل المشترك للصوديوم والجلوكوز 2 (SGLT2) يمكن أن تساعد حوالي نصف مرضى قصور القلب - أولئك الذين يعانون من حالة تعرف باسم تقليل الكسر القذفي، لكن النتائج الجديدة التي نُشرت تظهر أن الدواء يمكن أن يكون مفيدًا لجميع مرضى قصور القلب - بما في ذلك أولئك الذين يعانون من نوع ثان من قصور القلب يسمى الكسر القذفي المحفوظ.

وقال كبير الباحثين ، البروفيسور فاس فاسيليو ، من كلية الطب في نورويتش بجامعة إيست أنجليا واستشاري أمراض القلب الفخري في مستشفى نورفولك ونورويتش الجامعي: "فشل القلب هو حالة لا يضخ فيها القلب كما ينبغي .

"هناك نوعان من قصور القلب، يحدث قصور القلب مع انخفاض الكسري القذفي عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بسبب مشكلة ميكانيكية.

ويحدث قصور القلب مع الكسري القذفي المحفوظ عندما ، على الرغم من ضخ القلب للخارج، ولكنه لا يكفي توفير الأكسجين لجميع أجزاء الجسم.

لسنوات عديدة لم يكن هناك دواء واحد يمكن أن يحسن النتائج في المرضى الذين يعانون من النوع الثاني من قصور القلب - هؤلاء المرضى الذين يعانون من الكسر القذفي المحفوظ.

"هذا النوع من قصور القلب حير الأطباء ، لأن كل دواء تم اختباره لم يُظهر أي فائدة.

"تم استخدام فئة واحدة من أدوية القلب ، تسمى مثبطات SGLT2 ، في البداية لمرضى السكري، ومع ذلك ، لوحظ أنها تساعد أيضًا المرضى الذين يعانون من قصور في القلب.

وأظهرت الدراسات السابقة أن هذا الدواء سيكون مفيدًا في حالات فشل القلب مع تقليل الكسري القذفي، لكننا وجدنا أنه يمكن أيضًا أن يساعد مرضى قصور القلب الذين يعانون من الكسري القذفي المحفوظ.

المصدر boldsky