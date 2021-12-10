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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ارتكبا 22 جريمة.. عاطل وزوجته وراء سرقة المتاجر بالقاهرة

المتهمان
المتهمان

تمكن رجال الامن من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بإرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من مدير وشريك بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشركة المنوه عنها وسرقة 4 جهاز لاب توب - هاتف محمول، من الداخل ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمحل البلاغ وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشركة وبعثرة محتوياتها .

وباستكمال التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية أمكن التواصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة ، وزوجها "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما .

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الباب" وأقرا بإرتكاب 22 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط (عدد 3 شاشة LCD) لدى عميلهما "سيئ النية" ، كما تم بارشادهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية " 8 أشخاص ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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