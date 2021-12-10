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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لجان حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد المواقع الشرطية بأسيوط

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن أسيوط – مركز تأهيل وإصلاح أسيوط) وذلك إستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية .

 

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.. وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

جانب من الزيارة

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