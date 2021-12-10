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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. وفد من الشرطة يزور دور رعاية المسنات

الزيارة
الزيارة

قامت وزارة الداخلية بإيفاد وفود من الضباط والضابطات فى زيارة لعدد من (دور رعاية المسنين) بنطاق مديريات أمن (الغربية – القليوبية - المنيا) وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بها ، وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية   وذلك بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .


يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

الزيارة

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