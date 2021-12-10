كنت محسوبة عليه.. دلال عبد العزيز تكشف سبب انفصالها فنيًا عن سمير غانم.. نوستالجيا

حلت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في لقاء تليفزيوني قديم من تقديم فيفي عبده والمُذاع على فضائية "art" ، حيث كشفت خلال حوارها عن أبرز أسباب انفصالها فنيًا عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم .



قالت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز :" سمير كوميديان ومعروف أن الكوميدي ده ليه سكة لوحدها خالص وأنا مش هفضل في ذيله كده على طول ودايمًا أقول مقولة مقتنعة بيها جدًا إني أكون رأس كلب ولا أكون ذيل أسد يعني أكون في المقدمة حتى لو رأس كلب ".

وتابعت الراحلة دلال عبد العزيز :" ارتباطي بسمير الفترة الأولى من بدايات تمثيلي كنت اطلع انزل المسرحية باسم سمير غانم والي بيجي بيجي عشانه وده حقه وعشان كده الفترة إلي بعدنا فيها فنيًا بدأوا يسألوا ليه مبقناش نطلع سوا ".



وتحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن نشأتها، قائلة:" نشأت وولدت في محافظة الشرقية، والمحافظة معروفة بمشاهيرها أمثال محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومنيرة المهدية وأحمد زكي".



وكشفت عن سر "السبحة الحمراء"، قائلة:" السبحة دي معايا من 11 سنة..وبسبح عليها دايما وبحس أنها وش السعد عليا"، متابعة:" باخدها معايا دايما عشان ليا ورد يومي".



