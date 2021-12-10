برلمانية: الاستراتيجية الوطنية تؤكد حرص مصر على تعزيز حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان..

أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب “حماة الوطن” ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وغير مسبوقة فى ملف حقوق الإنسان.

و أضافت “ محروس ” فى تصريحات لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر من كل عام، أن مصر أصبحت تشارك في الاحتفالات العالمية معلنة عن وجودها ليس فقط كضيفة شرف علي الخريطة، مشيرة إلى أن هذا يثبت وجودها ويدعم بناء الجمهورية الجديدة التي تدعم حقوق الإنسان والمواطنة دون أي تمييز وهو ما تهدف إليه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحياة كريمة ضمن رؤية مصر 2030 .

و أوضحت وكيل اتصالات النواب، أن الطريق الرئيسيس لتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي، يتمثل فى مشاركة المواطنين في كافة المجالات السياسية وغيرها، معربة عن سعادتها البالغة بدور مصر في مجال حقوق المرأة، قائلة:" المرأة أصبحت تشعر بالتقدير الفعلي بدعم رئيسنا السيسي لحقوقها كاملة ، وحجز دورا لها في مؤسسات الدولة ",

ولفتت "محروس"إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدور الريادي لمصر يعزز من فرص المواطن وحقه المدني، بالإضافة إلى احتفالية قادرون باختلاف صورة توضح مدي اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وتكفل حقوق الأشخاص من ذوي الاعاقة ، معقبة:" أري أن الإنجارات التي حققتها مصر علي ملفاتها في الأمم المتحدة تعكس حالة الاستقرار الحالي لمصر".