بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. الداخلية توجه قوافل إنسانية للمستشفيات ودور رعاية الأيتام

قامت وزارة الداخلية بمناسبة قرب الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان بتوجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من (المستشفيات - دور رعاية الإيتام) بمختلف المحافظات ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.





ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات .

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