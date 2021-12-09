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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالبحيرة .. صور

المتهمون
المتهمون

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قوات الأمن استهدفت دائرتى مركزى ( كوم حمادة –بدر ) بنطاق محافظة البحيرة.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط (27 قطع سلاح نارى –كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25) متهم وضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 81 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (19) متهم وضبط (3) قضايا سلاح أبيض وضبط (5) قضايا مصنفات وتنفيذ (1112) حكم قضائى متنوع.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

 

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