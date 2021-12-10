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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاف يحدد ملعب وموعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

الاهلي
الاهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد وملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي والتي من المقرر إقامتها في 22 ديسمبر الجاري.

وستجري مباراة السوبر الإفريقي ين الأهلي والرجاء المغربي، على ملعب أحمد بن علي الخاص بنادي الريان في قطر، بسبب الإقبال الجماهيري المتوقع لحضور المباراة فى تمام السادسة مساء بتوقيقت القاهرة.

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وضع نادي الرجاء المغربي في ورطة، بعد رفضه تأجيل مباراته أمام الأهلي، المقرر لها، 22 ديسمبر الجاري، في كأس السوبر الإفريقي.

وذكر موقع “ لو 360 سبورت” المغربي، أن فريق الرجاء يواجه أزمة بشأن انضمام لاعبيه المشاركين مع منتخب المغربي في كأس العرب، إلى بعثة الفريق قبل مواجهة الأهلي.

وأضاف التقرير، أن فريق الرجاء المغربي يواجه أزمة أيضا بشأن السفر إلى قطر، في ظل انعدام الرحلات الجوية الدولية من وإلى المغرب في الوقت الراهن.

وأشار التقرير، أن الكاف طلب من الأهلي والرجاء، ضرورة إرسال كل فريق القائمة المشاركة في السوبر، قبل انتهاء اليوم، الجمعة.

ويخوض الأهلي كأس السوبر الإفريقي باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما يلعب الرجاء المغربي، باعتباره بطل الكونفدرالية.

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