اخبار التعليم.. تعاون عبر الحدود لإعداد قادة جيل الطاقة القادم.. دكان الفرحة بجامعة عين شمس يوفر 15 ألف قطعة ملابس مدعمة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

"2050 وما بعدها: التعاون عبر الحدود لإعداد قادة جيل الطاقة القادم".. جلسة نقاشية



تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي (رؤية المستقبل) لليوم الثالث على التوالي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صيدلة عين شمس تناقش فوائد الزيوت العطرية بمعرضها الثامن على التوالي

نظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس "معرض الزيوت العطرية" لسنته الثامنة على التوالي وذلك عن طريق نقل متزامن لفعاليات اليوم عبر مواقع Youtube و Facebook.

250 مليون جنيه.. حجم استثمارات أكاديمية البحث العلمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال



تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثانى للتعليم العالى والبحث العلمى (رؤية المستقبل)، والذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأقيمت جلسة بعنوان (تعزيز ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار)، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس آش روفيل مؤسس وشريك عام في Openner Venture Capital بالإمارات العربية المتحدة.

‎استحداث كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية

‎أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار العمل على إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، بهدف مواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر خاصة البرنامج الفضائي المصري.

«دكان الفرحة» بجامعة عين شمس لتوفير 15 ألف قطعة ملابس مدعمة



افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، معرض دكان الفرحة بالمدينة الطلابية بجامعة عين شمس، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة في الجامعات.

تجارة عين شمس تعلن عن آخر موعد لتسديد المصروفات الدراسية لطلاب التعليم المفتوح والمدمج

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن آخر موعد لتسديد المصروفات الدراسية لطلاب التعليم المفتوح والتعليم المدمج للفصل الدراسي الاول عن العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ علمان بان اخر موعد للتسجيل يوم الجمعة الموافق ١٠ديسمبر ولن يتم التسجيل مطلقا بعد هذا التاريخ .