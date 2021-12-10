عاجل
نشرة المرأة والصحة.. أعراض الإصابة بـ السكري.. توقعات الأبراج 2022.. ماذا تعرف عن مرض ياسمين عبد العزيز أخبار البرلمان | قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير المطعمين .. وصحة النواب تفجر مفاجأة عن كورونا.. وتسمية مولودك بأسماء مركبة يعرضك للحبس والغرامة سعر اليورو اليوم الجمعة 10-12-2021 أخبار السوشيال .. مراد مكرم يعلق على ظهور أجنبية بدون ملابس .. والغندور يثير الجدل بسبب ضربات جزاء المنتخب بكأس العرب دينا أبو السعود: كريم بينكي البديل الأمثل لكريمات الترطيب والتفتيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم.. تعاون عبر الحدود لإعداد قادة جيل الطاقة القادم.. دكان الفرحة بجامعة عين شمس يوفر 15 ألف قطعة ملابس مدعمة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

"2050 وما بعدها: التعاون عبر الحدود لإعداد قادة جيل الطاقة القادم".. جلسة نقاشية
 

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي (رؤية المستقبل) لليوم الثالث على التوالي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

صيدلة عين شمس تناقش فوائد الزيوت العطرية بمعرضها الثامن على التوالي
نظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس "معرض الزيوت العطرية" لسنته الثامنة على التوالي وذلك عن طريق نقل متزامن لفعاليات اليوم عبر مواقع Youtube و Facebook.

 

250 مليون جنيه.. حجم استثمارات أكاديمية البحث العلمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال
 

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثانى للتعليم العالى والبحث العلمى (رؤية المستقبل)، والذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأقيمت جلسة بعنوان (تعزيز ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار)، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس آش روفيل مؤسس وشريك عام في Openner Venture Capital بالإمارات العربية المتحدة.

 

استحداث كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية
‎أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار العمل على إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، بهدف مواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر خاصة البرنامج الفضائي المصري.

 

«دكان الفرحة» بجامعة عين شمس لتوفير 15 ألف قطعة ملابس مدعمة
 

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، معرض دكان الفرحة بالمدينة الطلابية بجامعة عين شمس، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة في الجامعات.

 

تجارة عين شمس تعلن عن آخر موعد لتسديد المصروفات الدراسية لطلاب التعليم المفتوح والمدمج
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن آخر موعد لتسديد المصروفات الدراسية لطلاب التعليم المفتوح والتعليم المدمج للفصل الدراسي الاول عن العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ علمان بان اخر موعد للتسجيل يوم الجمعة الموافق ١٠ديسمبر ولن يتم التسجيل مطلقا بعد هذا التاريخ .

 

المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي البحث العلمي صندوق تحيا مصر جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

المال فتنة.. خطيب المسجد الحرام : لا يثبت أمامه إلا الصادق |فيديو

يهرب من المناعة بكل سهولة| 3 دراسات جديدة تكشف خصائص وأعراض أوميكرون

أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مأساوية خلال مرضها ..أبرز أزمات محمد رمضان ..عاصي الحلاني: اشتغلت حلواني و صبي نجار

اخبار التعليم.. تعاون عبر الحدود لإعداد قادة جيل الطاقة القادم.. دكان الفرحة بجامعة عين شمس يوفر 15 ألف قطعة ملابس مدعمة

نيسان تكشف عن أسعار وفئات تجهيز آريا 2022

سعر اليورو اليوم الجمعة 10-12-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعيها

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

فيديو

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ