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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة عين شمس تعلن عن آخر موعد لتسديد المصروفات الدراسية لطلاب التعليم المفتوح والمدمج

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن آخر موعد لتسديد المصروفات الدراسية لطلاب التعليم المفتوح والتعليم المدمج للفصل الدراسي الاول عن العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ علمان بان اخر موعد للتسجيل يوم الجمعة الموافق ١٠ديسمبر ولن يتم التسجيل مطلقا بعد هذا التاريخ .

 

كما أصدرت كلية التجارة جامعة عين شمس  تعليمات خاصة  لجميع لطلاب الذين تلقوا تطعيم فيروس كورونا خارج الكلية برجاء الدخول علي هذا الرابط اضغط هنا  واستيفاء البيانات المطلوبة وذلك للتأكد من تلقي التطعيم خارج الكلية.

 

وأكدت إدارة كلية التجارة جامعة عين شمس انه لن يتم إصدار ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي لغير الحاصلين علي التطعيم .

 

كما التقى الدكتور خالد قدرى عميد كليه التجارة   جامعة عين شمس باتحاد طلاب الكلية الجديد  ٢٠٢١/٢٠٢٢.

حيث قدم لهم التهنئة ، مؤكدا  حرص الكلية على تفعيل دور الاتحاد وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكافة الأنشطة الطلابية الجادة والهادفة.

ودعا أعضاء الاتحاد لتأدية دورهم على أكمل وجه باعتبارهم همزة الوصل بين زملائهم والقيادات الجامعية ، كما طالبهم بضرورة المشاركة بوضع المقترحات والحلول للمشاكل التى قد تواجه الطلاب.

الحدير بالذكر تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث  والأستاذة الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي  ، جناح جامعة عين شمس بالمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، في نسخته الثانية ،  بعنوان (رؤية المستقبل) والذى انطلق صباح اليوم ويستمر حتى  10 ديسمبر ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ،يأتى المنتدى بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة.

 

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