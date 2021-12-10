تدريبات تأهيلية بالكرة في مران الزمالك

قسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

حيث قامت كل مجموعة بأداء تدريبات تأهيلية بالكرة في مربع صغير، من خلال التمرير من لمسة واحدة.

وركز الجهاز الفني للفريق في هذه الفقرة على رفع معدل المرونة والحركة الجسمانية للاعبين.



كما شارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين بمن فيهم حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء.



وأشرف فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني للزمالك بالإشراف على الفقرة ومعه معاونه أحمد عصمت .

ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر الحالي في الجولة السابعة للبطولة.