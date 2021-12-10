الأهلي يواجه طلائع الجيش وسموحة وديا استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيلعب مع سموحة يوم 15 من الشهر الجاري استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الحالي.



وأوضح سيد عبدالحفيظ، أن الأهلي سيلعب غداً مع طلائع الجيش ودياً ثم يخوض مباراة ودية أخرى يوم 15 ديسمبر الجاري أمام سموحة استعداداً للسوبر الإفريقي.



ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى قطر يوم 17 ديسمبر الجاري لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي أكد أن موعد السفر تحدد بشكل نهائي ورسمي.



وواصل الأهلي استعداده لكأس السوبر الإفريقي، بأداء مرانه ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش.



ويرأس الكابتن محمود الخطيب بعثة الأهلي التي تتوجه إلى قطر ‏استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي.