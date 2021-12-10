عاوز أبقى صورة مشرّفة .. حسن شاكوش وعمر كمال في قطر |شاهد

يستعد الفنان حسن شاكوش، وعمر كمال لإحياء حفل غنائي في قطر، يوم الاحد الموافق 12 دبسمبر الجاري.

ونشر حسن ساكوش صورة له برفقة عمر كمال علي انستجرام وكتب قائلا "انتظرونا في قطر 12/12 باذن الله".



أعلن المطرب عمر كمال، عن إقامة حفل يوم 12، ضمن فعاليات بطولة كأس العرب المقامة في قطر مع زميله حسن شاكوش والمطرب وائل جسار وستقام الحفل على هامش وشرف كأس العرب ونسعى لتشريف مصر.

وتحدث عمر كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي"والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، عن تفاصيل التحقيق معه بنقابة الموسيقيين، موضحا أنه بادر بالخضوع للتحقيق ومنح هاتفه المحمول للنقابة ولجنة التحقيق للتأكد من عدم امتلاكه حساب على تويتر من الأساس حتى يتم التأكد من عدم إساءته لمصر والنقابة تأكدت من عدم كتابته أي شيء ضد الوطن.

وأشار إلي أن القرار صدر بحفظ التحقيقات لعدم ثبوت أي اتهام وتم توجيه نصائح عديدة لي وسيقوم بتنفيذها؛ حتى يصبح صورة مشرفة لمصر.