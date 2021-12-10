محافظ الغربية يوجه بإحالة صاحب عقار إلى النيابة العامة

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حي أول طنطا بإحالة صاحب عقار بطنطا إلى النيابة العامة وذلك عقب قيام رئاسة حي أول طنطا بفك شده خشبية وأزاله جزء مصبوب بالدور التاسع بشكل مخالف شارع امتداد النادي في حضور شرطه المرافق.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، برفع المخلفات بشكل مستمر، وتكثيف الحملات على الطرق الرئيسية، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى تحت إشراف اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بحملة نظافة مكبرة على طريق محلة روح- صفط تراب، بمشاركة معدات الوحدات المحلية وعمال النظافة، حيث تم رفع ١٢٠ طن من تراكمات القمامة ونواتج التطهير ومخلفات الهدم بجوار شريط السكة الحديد على الطريق القديم محله روح- صفط.

ووجه محافظ الغربية باستكمال أعمال النظافة بالطريق والبدء في تشجير تلك المنطقة بزراعة العديد من أشجار الزينة لمنع إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.