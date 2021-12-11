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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص أضرم النيران في محل ملابس بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإضرام النيران بمحل ملابس ملك آخر بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكن رجال الأمن، من ضبط أحد الأشخاص؛ لإضرامه النيران في محل ملابس، ملك آخر بالقاهرة؛ بعد أن تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريـق داخـل محـل ملابس كائن بالطابق الأرضي بالعقار محل البلاغ ، نتج عنه احتراق محتويات المحل بالكامل "دون إصابات" وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لقيام شريك مالك المحل، بالشهادة فى خلافات حول الميراث لصالح عمه ضد والده؛ خطط للانتقام منه، وأحضر كمية من سائل البنزين، وتوجه بها إلى محل المجنى عليه، وسكب البنزين أسفل باب المحل، وأضرم النيران به؛ مما أدى لاحتراق محتويات المحل بالكامل.

واتخذت الإجراءات القانونية.

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