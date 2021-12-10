قنصل مصر في ميلانو تلتقي القائد الإقليمي العام للحرس الوطنى الإيطالي

التقت السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر في ميلانو بالجنرال كلاوديو فينتشالي القائد الإقليمي العام للحرس الوطني في ميلانو، لبحث سبل دعم التعاون والتنسيق مع القنصلية العامة إزاء مختلف الموضوعات ذات الصلة بتواجد الجالية المصرية في شمال إيطاليا.

وأعرب القائد الإقليمي العام للحرس الوطنى في ميلانو، عن سعادته باللقاء في بداية فترة عمل القنصل العام المصرية في ميلانو، مؤكدًا في ذات السياق تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع القنصلية العامة.

وأكدت القنصل العام على التطلع لبحث آفاق جديدة للتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات الإيطالية، بما يحقق مصالح الجالية المصرية في إطار إحترام القوانين الإيطالية المنظمة لذلك.

كما أشارت القنصل العام إلي إيلائها أهمية قصوى لوضع وتفعيل آلية مباشرة للتنسيق والتعاون لحل كافة المشاكل والعقبات التى قد تواجه الجالية المصرية في شمال إيطاليا.