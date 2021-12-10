عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| حماية المستهلك يحفظ حقك عند إصلاح سيارتك .. سقوط دليفري الخمور .. التموين تكشف أسباب عدم إضافة المواليد

صدى البلد

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، يستعرضها في التقرير التالي:

حماية المستهلك يحفظ حقك عند إصلاح سيارتك في مركز الصيانة.. تفاصيل

قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، إن القانون يحفظ حقوق المستهلك المصري خلال حصوله على السلع من التجار أو الصناع وكذلك الخدمات ومنها خدمات الصيانة، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك يلزم التجار والصناع ومقدمي الخدمات بالالتزام التام في إعطاء المستهلك حقوقه كاملة.

سقوط دليفري الخمور.. التهرب الجمركي مشروبات كحولية بقيمة 13.750 مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة عبدالناصر محمد بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية “الخمور” الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430لسنة 2021 .

بعد 20 يوما من قرار حماية المستهلك.. تجار سيارات: ملتزمون بالتوجيه منذ 2018 ولا يوجد أوفر برايس

استعرض صدى البلد أراء تجار سيارات بعد مرور 20 يوما من قرار حماية المستهلك إلزام معارض السيارات الإعلان عن أسعار ومواصفات السيارة وحول ما أثير مؤخرا بشأن ظاهرة الأوفر برايس.

التموين تكشف أسباب عدم إضافة المواليد.. وعدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن بطاقات التموين الجديدة ستضم 4 أفراد فقط ولن يتم زيادة الأفراد المستحقين للدعم في الأسرة الواحدة عن 4 أفراد موضحا أن منظومة الدعم توفر 30 سلعة غذائية.

خبير: تجاوز مؤشر البورصة هذا المستوى يعطي نظرة إيجابية مع بداية العام

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 11534 نقطة بعد صعوده في نهاية جلسات الأسبوع نتيجة صعود نسبي للأسهم القيادية، بعد اقتراب المؤشر الرئيس لمستوى الدعم عند 11400 نقطة حيث عاد للصعود من خلال تكوين مراكز شرائية جديدة خاصة علي الأسهم القيادية وأغلق عند المستوى السابق ذكره واستهداف مستوى المقاومة عند 11650 إلى 11700 نقطة.

اقتصاد مصر اقتصاد اقتصاد صدى البلد موجز الاقتصاد نشرة الأقتصاد

ترشيحاتنا

لو ألغى قراراتي هو حر.. هاني شاكر يرشح هذا الشخص لخلافته نقيبا للموسيقيين | فيديو

تويوتا تستعرض سيارة LQ المستقبلية في معرض جدة.. صور

تعبت.. هاني شاكر كشف مفاجأة عن ترشحه لمنصب النقيب لفترة جديدة | فيديو

إعلان جديد من جنوب أفريقيا بشأن متحور أوميكرون

ماتوا وكأنهم بيتضربوا بالرصاص..عمرو أديب: ليه الحوادث في مصر بقت نهائية ومميتة.. فيديو

جمال سليمان: مسلسل الطاووس سعى لإيجاد موقف اجتماعي موحد ضد التحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حبيب اللي حلق شعرها.. مصدر مقرب من شيرين يكشف مفاجأة مدوية|خاص

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

كان سكران.. نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

قطر تكتسح الإمارات بخماسية وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدوة وبنات عبد الرحمن.. ظافر العابدين على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر

أفشة جاهز للمشاركة.. هل يكشر الفراعنة عن أنيابهم للأردن لمواجهة تونس؟

وافد جديد ينضم لعالم متحورات كوفيد 19.. ما هو "الشبح" وكيف يضلل pcr؟

الويكة .. أكلة صعيدية من أيام الفراعنة غنية بالفوائد وتشبه الملوخية|نوستالجيا

فيديو

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ