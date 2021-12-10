موجز الاقتصاد| حماية المستهلك يحفظ حقك عند إصلاح سيارتك .. سقوط دليفري الخمور .. التموين تكشف أسباب عدم إضافة المواليد

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، يستعرضها في التقرير التالي:

قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، إن القانون يحفظ حقوق المستهلك المصري خلال حصوله على السلع من التجار أو الصناع وكذلك الخدمات ومنها خدمات الصيانة، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك يلزم التجار والصناع ومقدمي الخدمات بالالتزام التام في إعطاء المستهلك حقوقه كاملة.

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة عبدالناصر محمد بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية “الخمور” الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430لسنة 2021 .

استعرض صدى البلد أراء تجار سيارات بعد مرور 20 يوما من قرار حماية المستهلك إلزام معارض السيارات الإعلان عن أسعار ومواصفات السيارة وحول ما أثير مؤخرا بشأن ظاهرة الأوفر برايس.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن بطاقات التموين الجديدة ستضم 4 أفراد فقط ولن يتم زيادة الأفراد المستحقين للدعم في الأسرة الواحدة عن 4 أفراد موضحا أن منظومة الدعم توفر 30 سلعة غذائية.

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 11534 نقطة بعد صعوده في نهاية جلسات الأسبوع نتيجة صعود نسبي للأسهم القيادية، بعد اقتراب المؤشر الرئيس لمستوى الدعم عند 11400 نقطة حيث عاد للصعود من خلال تكوين مراكز شرائية جديدة خاصة علي الأسهم القيادية وأغلق عند المستوى السابق ذكره واستهداف مستوى المقاومة عند 11650 إلى 11700 نقطة.