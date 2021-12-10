موجز الاقتصاد| حماية المستهلك يحفظ حقك عند إصلاح سيارتك .. سقوط دليفري الخمور .. التموين تكشف أسباب عدم إضافة المواليد

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، يستعرضها في التقرير التالي:
حماية المستهلك يحفظ حقك عند إصلاح سيارتك في مركز الصيانة.. تفاصيل
قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، إن القانون يحفظ حقوق المستهلك المصري خلال حصوله على السلع من التجار أو الصناع وكذلك الخدمات ومنها خدمات الصيانة، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك يلزم التجار والصناع ومقدمي الخدمات بالالتزام التام في إعطاء المستهلك حقوقه كاملة.
سقوط دليفري الخمور.. التهرب الجمركي مشروبات كحولية بقيمة 13.750 مليون جنيه
تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة عبدالناصر محمد بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية “الخمور” الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430لسنة 2021 .
بعد 20 يوما من قرار حماية المستهلك.. تجار سيارات: ملتزمون بالتوجيه منذ 2018 ولا يوجد أوفر برايس
استعرض صدى البلد أراء تجار سيارات بعد مرور 20 يوما من قرار حماية المستهلك إلزام معارض السيارات الإعلان عن أسعار ومواصفات السيارة وحول ما أثير مؤخرا بشأن ظاهرة الأوفر برايس.
التموين تكشف أسباب عدم إضافة المواليد.. وعدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن بطاقات التموين الجديدة ستضم 4 أفراد فقط ولن يتم زيادة الأفراد المستحقين للدعم في الأسرة الواحدة عن 4 أفراد موضحا أن منظومة الدعم توفر 30 سلعة غذائية.
خبير: تجاوز مؤشر البورصة هذا المستوى يعطي نظرة إيجابية مع بداية العام
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 11534 نقطة بعد صعوده في نهاية جلسات الأسبوع نتيجة صعود نسبي للأسهم القيادية، بعد اقتراب المؤشر الرئيس لمستوى الدعم عند 11400 نقطة حيث عاد للصعود من خلال تكوين مراكز شرائية جديدة خاصة علي الأسهم القيادية وأغلق عند المستوى السابق ذكره واستهداف مستوى المقاومة عند 11650 إلى 11700 نقطة.