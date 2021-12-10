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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصيلحي: إضافة المواليد على بطاقة التموين غير متاح وتقتصر على ذلك العدد

علي مصيلحي، وزير
علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

حل الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره ببرنامج "كلمة السر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وشمل اللقاء الحديث عن منظومة التموين الجديدة والقرارات الجديدة…

إضافة مواليد جدد

وتحدث علي مصيلحي عن منظومة بطاقات التموين الجديدة، موضحا: بطاقات التموين الجديدة ستضم 4 أفراد وستوفر 30 سلعة غذائية.
 

وأكد أن فكرة إضافة المواليد على بطاقات التموين الفترة الحالية غير متوفر، وذلك نتيجة أزمة كورونا.



الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية
 
وأوضح علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية":، أن مصر لديها ما يقارب من 20 ألف مخبز، و33 الف بدال تمويني،  و6500 جمعيتي، مشيرا إلى أن حجم الدعم الذي توفره الدولة لدعم منظومة الخبز وصل إلى 87 مليار جنيه.
 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية، لـ يصل إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، وأتوقع استقرار السلع ما  بعد مارس 2022.

 


إنتاج السكر
 


وأكد علي مصيلحي، أوشكنا على تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج السكر، حيث وصلت الرقعة الزراعية المنزرعة ببنجر السكر إلى أكثر من 600 ألف فدان.

وأكمل: وصلنا إلى 55% من الإكتفاء الذاتي من محصول القمح نستهدف زيادة المساحة الزراعية المخصصة لزراعة القمح خلال العام القادم.

 


 


حقيقة رفض طلب الزمالك لتسجيل لقب نادي القرن
 

وعلق علي مصيلحي على أزمة نادي القرن، قائلا: إن وزارة التموين لديها سجل تجاري للعلامات التجارية التي تحفظ حقوق الجمعيات والمؤسسات وغيرها، مؤكدا أنه تم رفض طلب الزمالك للحصول على لقب نادي القرن لأنه لم يستوف الشروط.

 

التموين على مصيلحي منظومة التموين بطاقات التموين أزمة كورونا اخبار التوك شو

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