الالتهابات والحساسية أشهرها.. الأسباب الشائعة للإسهال المزمن عند الأطفال

أسباب الإسهال عند الأطفال، عادة ما تختلف أسباب الإسهال الحاد والمستمر عن أسباب الإسهال المزمن. فيما يلي نظرة عامة موجزة عن أسباب الإسهال الحاد والمستمر.

الأسباب الشائعة للإسهال عند الأطفال



التغييرات في النظام الغذائي:

تحتوي بعض الأطعمة ، مثل الفواكه وعصائرها ، على الفركتوز ، والذي يمكن أن يكون له تأثيرات ملين بكميات كبيرة. وبالتالي ، فإن تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي ، وخاصة عند الأطفال الصغار ، مما يؤدي إلى الإسهال.



الالتهابات الفيروسية:

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أو أنفلونزا المعدة هو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال عند الأطفال. هناك عدة أنواع مختلفة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي. وأكثرها شيوعًا هي نوروفيروس ، وفيروس روتا ، وفيروس غدي ، وفيروس أسترو.

الالتهابات البكتيرية:

تعد بكتيريا العطيفة والإشريكية القولونية والسالمونيلا والشيجيلا من البكتيريا الشائعة التي تسبب العدوى البكتيرية . يمكن أن يتسبب استهلاك الأطعمة الملوثة بهذه البكتيريا في ظهور أعراض عدوى الجهاز الهضمي ( التسمم الغذائي ) ، مثل الإسهال.

الالتهابات الطفيلية: الطفيليات هي ميكروبات تبقى في أو على مضيفها وتستمد الطعام من الجسم من أجل البقاء. يمكن أن يصاب الطفل بعدوى طفيلية عندما يستهلك أطعمة أو مشروبات ملوثة بالطفيليات. بعض الطفيليات التي تسبب الإسهال تشمل التهاب الأمعاء الكريبتوسبوريديوم ، المتحولة الحالة للنسج ، والجيارديا اللمبلية.



يمكن أن يعاني الأطفال الذين يسافرون بشكل متكرر من إسهال المسافر الناتج عن تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة. كما أن الأطفال الذين يقيمون في مراكز الرعاية النهارية وأولئك الذين يسبحون في البحيرات والبرك هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى التي تسبب الإسهال



كشف موقع هيلثي عن أسباب الإسهال المزمن عند الأطفال وتشخيص الحاله.



الأسباب الشائعة للإسهال المزمن عند الأطفال



على عكس الإسهال الحاد والمستمر ، يحدث الإسهال المزمن بسبب الأمراض أو الاضطرابات .

الالتهابات المزمنة: تُشفى معظم حالات العدوى الميكروبية بالرعاية والعلاج العاجلين. ومع ذلك ، في بعض الأحيان قد تصبح شديدة ، وقد يعاني بعض الأطفال من مشاكل في هضم الكربوهيدرات أو البروتينات في الأطعمة. بسبب هذه المشاكل ، يمكن أن يعاني الأطفال من الإسهال لفترات طويلة.



الحساسية وعدم تحمل الطعام: الحساسية من الحليب والبيض والفول السوداني والفركتوز وعدم تحمل اللاكتوز هي بعض الحالات التي قد تؤثر على الجهاز الهضمي للطفل وتسبب الإسهال. عندما يأكل الطفل طعامًا يكون لديه حساسية / لا يتحمله ، يصاب بالإسهال مع أعراض أخرى ، مثل تقلصات البطن.

مشاكل الجهاز الهضمي: مرض التهاب الأمعاء (التهاب القولون التقرحي ومرض كرون ) هو مشكلة في الجهاز الهضمي حيث يؤثر التهاب الأمعاء المزمن على الهضم السليم. يمكن أن يتسبب في إصابة الشخص المصاب بالإسهال المزمن مع آلام في البطن وفقدان الوزن .



إلى جانب ذلك ، قد تؤدي جراحة البطن والاستخدام المزمن لبعض الأدوية ، مثل المضادات الحيوية ومضادات الحموضة ، إلى الإسهال المزمن عند الأطفال.

تشخيص الاسهال عند الاطفال

لا يتطلب تشخيص الإسهال الحاد إجراء اختبارات. ومع ذلك ، إذا ظهرت على الطفل علامات الجفاف ، فقد يطلب الأطباء إجراء اختبارات الدم لتحديد مدى الجفاف. إذا كان لدى الطفل دم في البراز ، فيجوز للطبيب أن يطلب فحص البراز أو مزرعة البراز لتحديد السبب المحدد. ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، لا يتم تحديد السبب الدقيق للإسهال الحاد.



إذا كان الطفل يعاني من إسهال مستمر أو مزمن ، فيجوز للطبيب أن يأمر بإجراء الفحوصات التالية لتحديد السبب .

فحص الدم: يمكن أن تظهر اختبارات الدم الحالة الغذائية للطفل ، وتقييم مستوى الجفاف ، وتحديد ما إذا كان الطفل يعاني من التهاب في الجسم.



زراعة البراز: تساعد زراعة البراز في تحديد الميكروب الدقيق ، أي البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات التي تسبب الإسهال المزمن.



الأشعة السينية: يمكن أن تساعد الأشعة السينية في الكشف عن مشاكل الكبد والجهاز الهضمي التي قد تساهم في الإسهال.

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا التنظير العلوي و / أو تنظير القولون للوصول إلى موقع الالتهاب وإجراء خزعة وجمع عينة. تساعد هذه الاختبارات في تشخيص السبب الدقيق للإسهال المزمن.