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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد لوسى..بكت بسبب ماجد المصرى وحاول إسماعيل عبد الحافط استبعادها من ليالى الحلمية

لوسى
لوسى

تحتفل اليوم الفنانة لوسى بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الراقصات بالإضافة الى كونها واحدة من أهم الفنانات المتواجدات على الساحة . 

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق . 

سارق الفرح :

وعلى الرغم من تقديم لوسى الى عدد كبير من الأعمال الهامة فى السينما والدراما التلسفزيونية الا ان فيلم سارق الفرح يظل من أهم أفلامها ، حيث قام بإخراجة داوود عبد السيد . 

العمل كان مرشح للمشاركة فى بطولته بجانب لوسى الفنان أحمد زكى الا انه إعتذر ثم تم ترشيح الفنان محمد فؤاد الذى أختلف مع زوج الفنانة لوسى على الأجر كونه منتج العمل ، فتم ترشيح ماجد المصرى . 

لوسى فى فيلم سارق الفرح 

وكشف لوسى فى أحدى حوارتها التليفزيونية انها حين علمت بان محمد المصرى هو من سيقوم ببطولة العمل أمامها بكت ، نظراً لانه علاقتهم لم تكن وطيدة خلال تلك الفترة ، حيث كان يعملان فى أحدى الاماكن إذ كان يقوم “ المصرى ” بتقديم فقرة غنائية ، بينما تقوم “ لوسى ” ، بتقديم فقرة إستعراضية ، مؤكدة ان علاقتهم توطدت خلال التصوير وأصبحا صديقان . 

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ليالى الحليمة :

إما من فى الدراما التليفزيونية فقد قدمت لوسى عدد من الأعمال الهامة مثل ليالى الحلمية وارابيسك  وزيزينيا ، وكشفت لوسى عن علاقها  بالمؤلف أسامة أنور عكاشة خلال تصوير مسلسل ليالى الحلمية ، حيث أكدت انه أقنع المخرج إسماعيل عبد الحافظ بالعدول عن قرار أستبعادها من العمل .\

وإضافت لوسى خلال لقاء لوسى خلال حوار تليفويونى ، ان بعد ذلك جمعتها علاقة طيبة للغاية بالمخرج إسماعيل عبد الحافظ حتى انه استعان بها فى بعض الاعمال التى لم تكن من كتابة أسامة أنور عكاشة .

الفنانة لوسى متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف، ولديهما ابن واحد هو فتحي ، ويقوم باستكمال دراسته حالياً خارج مصر .

قدمت الفنانة لوسى خلال مشوارها الفنى الفوازير ابرزها فوازير أبيض وأسود  ، بالإضافة الى عدد من الأغانى بصوتها سواء فى فيديو كليب أو داخل أفلام سينمائية .

 

 

لوسي ليالي الحلمية ماجد المصري ولي العهد الفنان محمد فؤاد الفنانة لوسى

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