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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11-12-1-2021 .. فيديو

عملات عربية وأجنبية
عملات عربية وأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 11- 12-2021.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.87جنيه للبيع و17.67 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.00 جنيه للبيع و20.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.03 جنيه للبيع و49.22 للشراء.

اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات سعر الدولار الجنيه الاسترليني توك شو

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