هل يؤثر ارتفاع اسعار الزيت والزبد واللبن عالميا على مصر؟..غرفة الغذائية ترصد

شهدت أسعار زيت الصويا نموًا خلال الشهر الماضي لتسجل 1307.34 دولار للطن عن شهر أكتوبر الذي سجل 1347.68 دولار للطن ، وكذلك ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 61.7%، وذلك وفقا للبنك الدولي.

ورصد تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انخفاض أسعار زيت عباد الشمس خلال سبتمبر الماضي لنحو 1388.63 دولار للطن في مقابل 1444.54 دولار خلال أغسطس، وارتفعت بنسبة 36.6% على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار زيت النخيل خلال نوفمبر الماضي لنحو 1124.6 دولار للطن عن أسعار شهر أكتوبر والتي بلغت نحو 1136.4 دولار للطن ، بينما نمت على أساس سنوي بنسبة 25.7%.

وبلغ سعر زيت الزيتون البكر الممتاز في 5 ديسمبر الجاري نحو 3267.87 يورو للطن بارتفاع 26.4% عن العام السابق، وسعر زيت الزيتون البكر نحو 2924.07 يورو للطن بزيادة 45.9% عن العام الماضي ، وسعر زيت الزيتون البكر العادي نحو 2749.4 يورو للطن بنمو 42.2% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك وفقا لجمعية الزيتون بإسبانيا.

وفيما يتعلق باسعار الزبد ، فتراوحت أسعار الزبد في نيوزيلاندا /استراليا حتى 2 ديسمبر الجاري ما بين 5325– 6650 دولار للطن ، بينما تراوحت بين 5925- 6175 دولار للطن في دول غرب أوروبا

وعن أسعار اللبن المجفف – منزوع الدسم في نيوزيلاندا /استراليا ما بين 3500 – 3725 دولار للطن، بينما تراوحت بين 3500- 3725 دولار للطن في دول غرب أوروبا، وأسعار اللبن المجفف – كامل الدسم في نيوزيلاندا /استراليا ما بين 3975- 4000 دولار للطن، بينما تراوحت بين 4350- 4525 دولار للطن في دول غرب أوروبا.

وبلغت أسعار الجبن الشيدر في ديسمبر الجاري ما بين 4850 – 5600 دولار للطن في نيوزيلاندا /استراليا، والشرش المُحلى بين 1200- 1325 دولار للطن، والسمن ما بين 5900– 7600 دولار للطن في غرب أوروبا.