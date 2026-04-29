«بترجعين».. عمل غنائي يجمع راشد الماجد وناصر الوبير لأول مرة من القاهرة

يستعد الوسط الغنائي الخليجي لاستقبال تعاون فني لافت يجمع بين نخبة من الأسماء البارزة، في عمل جديد يُتوقع أن يحقق صدى واسعاً فور صدوره، خاصة مع تزامن إطلاقه مع حدث فني كبير يُقام في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي تفاصيل العمل، يلتقي الفنان السعودي راشد الماجد بالشاعر ناصر الوبير لأول مرة من خلال أغنية تحمل عنوان "بترجعين"، وهي من ألحان وإشراف الموسيقار د. طلال، فيما يتولى التوزيع الموسيقي الموزع سيروس، في تركيبة فنية تعكس تنوعاً إبداعياً مرتقباً.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية رسمياً في الأول من مايو 2026، حيث سيتم تقديمها ضمن حفل غنائي يُقام في القاهرة، على أن يُبث الحدث مباشرة عبر قناة روتانا خليجية عند الساعة التاسعة مساءً، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء الخليج والعالم العربي.

ويأتي هذا المشروع الجديد في سياق النشاط الفني المتواصل لـ راشد الماجد، الذي قدّم خلال الفترة الأخيرة عدداً من الأعمال التي لاقت تفاعلاً ملحوظاً، من أبرزها دويتو "سالمين" الذي جمعه بالفنان والملحن البحريني أحمد الهرمي، حيث حمل العمل طابعاً وطنياً وحقق انتشاراً كبيراً عبر المنصات الرقمية.

وقد جاءت أغنية "سالمين" من كلمات وألحان الشاعر محمد الخاجة، مع توزيع موسيقي لسيروس، فيما تولى جاسم محمد مهام المكس والماستر، بمشاركة كورال الشرقية، وهو ما أضفى على العمل روحاً وطنية لامست الجمهور وأسهمت في نجاحه الواسع.

وكان الثنائي راشد الماجد وأحمد الهرمي قد مهّدا لإطلاق "سالمين" من خلال نشر مقاطع ترويجية عبر منصة إكس، الأمر الذي رفع مستوى الترقب لدى الجمهور، قبل أن تحصد الأغنية إشادة واسعة عقب طرحها.

ومع اقتراب موعد إطلاق "بترجعين"، يترقب الجمهور هذا التعاون الأول من نوعه بين راشد الماجد وناصر الوبير، في عمل يُنتظر أن يضيف بصمة جديدة إلى المشهد الغنائي الخليجي.