الحكومة: تلقينا 4100 شكوى تموينية.. و2500 في مجال الاتصالات خلال شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي 4175 شكوى وطلبا خاصا بخدمات السلع التموينية والغذائية، حيث تعاملت معها وفقا لطبيعة كل منها، حيث تعاملت الوزارة مع 3770 شكوى وطلبا لاستخراج البطاقات التموينية أو تجديدها أو استلامها وتفعيلها أو إضافة أفراد بعد حذفهم، أو إضافة مواليد جدد، أو نقل بطاقة التموين، واتسمت استجابة الوزارة مع تلك الشكاوى بالسرعة، وذلك لمن تثبت أحقيته بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وتمت الاستجابة لـ 220 شكوى وطلبا بشأن إعادة إضافة على البطاقة، وإصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة.

إلى جانب ذلك، تلقت الوزارة 289 شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى، حيث تم تحرير محاضر في 200 شكوى منها لثبوت المخالفات وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن 83 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، حيث قامت وزارة التموين بالتعامل مع الشكاوى والتي أسفرت عن تحرير محاضر في 40 شكوى منهم وفقا للمخالفات التي تم رصدها.

كما تلقت وزارة التموين 65 شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت الوزارة بالتعامل مع الشكاوى، والتي أسفرت عن تحرير محاضر في 20 شكوى لمن ثبت ارتكابهم للمخالفات.

وفي مجال التعليم، فقد تعاملت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة على المنظومة مع الشكاوى والطلبات المسجلة بقطاع التعليم، والتي وصلت إلى 5284 شكوى وطلبا خلال الشهر، كل في مجال اختصاصه، والتي تضمنت شكاوى وطلبات من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة في نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، وكذا شكاوى المواطنين المتضررين من المصروفات الدراسية ببعض المدارس، خاصة المدارس الدولية أو الخاصة، أو الكليات، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات، وأيضا ادعاء البعض صعوبة بعض المناهج الدراسية للعام الحالي.

وفي مجال خدمات الاتصالات والبريد، فقد تلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2508 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث تلقت الوزارة 1440 شكوى وطلبا بشأن إحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، أو إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق.

إلى جانب ذلك، فقد تلقت الوزارة 321 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، بالإضافة إلى 472 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمي خدمة الهاتف المحمول، فضلا عن 156 شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين يطالبون فيها بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

وقال الدكتور طارق الرفاعي : قامت الوزارة بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير أفضل استجابات ممكنة؛ نظراً لأهمية قطاع الاتصالات في حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بمجال الموارد المائية والري، فأشار مدير المنظومة إلى انتهاء وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 706 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 109 مواطنين بشأن التعديات والمخالفات أو الاستيلاء على حرم المجاري المائية، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات والتعديات، كما تم حسم وإزالة أسباب 105 شكاوى بشأن التضرر من تهالك أو عدم تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية.

إلى جانب ذلك، فقد تم حسم وإزالة أسباب 92 شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وبحث مشكلات صيانة بعض الجسور والكباري بتلك المجاري، كما استجابت أجهزة الوزارة لشكاوى وطلبات تبطين وتأهيل 30 مجرى مائيا ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل المجاري المائية ورد بشأنها بعض الشكاوى والاستغاثات، بعدد من محافظات الجمهورية.