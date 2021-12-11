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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انقسامات بالجملة.. "الإيكونوميست": جماعة الإخوان الإرهابية باتت غير مرغوب فيها في مصر | فيديو

جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

عرضت فضائية" العربية " تقريرا عن الانقسامات الشديدة التي تعيشها جامعة الأخوان الأرهابية في صفوف الشباب.

وجاء في التقرير أن أطراف جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لفرض نفوذها، مما نشأ صراعات بين أطرافها بسبب سعي كل طرف للسيطرة على أموال تنظيم الجماعة.

وأوضح التقرير أن انقسامات حادة طالت جناحي الجماعة في أسطنبول ولندن ، وذلك بعد عزل فريق محمود حسين ، الأمين العام السابق للتنظيم " إبراهيم منير " القائم بأعمال المرشد العام  ، لترتفع بذلك حدة الاتهامات بالفساد ، مما يفاقم من أزمات التنظيم.

وأشارت صحيفة " الإيكونوميست " إلى أن توالت بشأن الاستراتيجية والأسلوب منذ نشأتها ، لافتة إلى أن الجماعة باتت غير مرغوب فيها في مصر .

جامعة الأخوان الأرهابية فضائية العربية أبراهيم منير المرشد العام توك شو

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