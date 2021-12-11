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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال شهرين.. الصحة تطلق فحص طبى شامل للكشف عن هذه الأمراض

علاج مريض - أرشيفية
علاج مريض - أرشيفية

كشف وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة ، تفاصيل تقديم الخدمات الطبية لـ 113 ألف مواطن فوق 65 عام ضمن الرعاية الصحية لكبار السن والذى سينطلق خلال شهرين .


وأوضح وائل عبد الرزاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر  ، أن انطلاق البرنامج بداية لتغيير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتقسيمهم لفئات عمرية والبداية بكبار السن والفئات فوق سن 65 عام عليهم ان يتوجهوا لمراكز الرعاية الصحية حتى يتلقوا الخدمات الصحية الأساسية .


ولفت وائل عبد الرازق ، إلى أن الخدمات الطبية تنقسم  لـ فحص طبية ، معملية ، تقييم ودعم نفسى ،ويتم التعامل مع الفحص الطبى عن طريق قياس كتلة الوزن ، الجسم للكشف عن أمراض الضغط ، السكرى ، سوء التغذية ويتم أخذ العينات منه ، وعمل الفحص الشامل الإكلينكى ، رسم القلب وعمل فحص للقدرات الذهنية  ثم إعطاء الفرصة لاستخراج النتائج .

 

وتابع وائل عبد الرازق ، أن الوزارة أطلقت خط ساخن للمواطنين 15335 للرد على استفسارات المواطنين بشأن هذه المبادرة لافتا إلى أن هذه المبادرة تتيج الكشف الطبى لفئات كبار السن فوق 65 عاما مرتين كل عام وهناك قاعدة بيانات تتابع سير هذه المبادرة .

الصحة الرعاية الصحية الخدمات الطبية الكشف الطبي قاعدة بيانات سوء التغذية

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