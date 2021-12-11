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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت..وفاة الشاعر دعيج الخليفة الصباح.. حفيد الشيخ جابر الأحمد

الكويت
الكويت

توفي الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح، السبت، عن عمر ناهز الـ50 عاما.

ونعى الديوان الأميري الكويتي الشاعر الراحل، مشيرا إلى أن جثمانه سيوارى الثرى بعد صلاة عصر السبت.


وكان آخر ظهور للراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح قبل ساعات من وفاته خلال مشاركته في التجمع السنوي السادس لخريجي ثانوية كيفان، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

والشاعر الراحل من مواليد عام 1971 وهو أحد أحفاد أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، ووالدته هي الشيخة لولوه جابر الأحمد، ووالده هو الشيخ خليفة العبدالله الخليفة بن عبد الله الصباح.


ويحمل دعيج الخليفة الصباح شهادة في العلوم السياسية، وعمل دبلوماسيا في وزارة الخارجية الكويتية. كما تولى الرئاسة الفخرية للمسرح الشعبي في الكويت.

ودخل الشيخ دعيج عالم الفن والإعلام منذ عام 1988، وقدم خلال فترة الغزو العراقي للكويت 6 أوبريتات و10 أغان وطنية، كما ألَف العديد من مقدمات الأعمال التلفزيونية الكويتية والخليجية، ومنها مقدمة مسلسل "البارونات"، و"أبلة نورة" و"للقدر نهاية" في سلطنة عمان.

ونعى طيف واسع من المغردين في الكويت الشاعر الراحل، وقال الإعلامي أحمد دحام الشمري مدير إدارة قناة "إثراء" في تلفزيون الكويت: "رحم الله الأخ والصديق الشيخ دعيج الخليفة، وغفر له، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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دعيج الخليفة الصباح الكويت الديوان الأميري الكويتي خريجي ثانوية كيفان صحيفة الرأي الكويتية

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