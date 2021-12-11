تحويلات من الخارج ومعاملات 2 مليون.. ضبط شخص يتاجر فى العملة بالدقهلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية والتي تمثل قيمة بعض البضائع التى يقوم بإرسالها إلى التجار بتلك الدولة، ويتم إرسال قيمتها إليه من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 1٫962٫500 جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.