عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات من الخارج ومعاملات 2 مليون.. ضبط شخص يتاجر فى العملة بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية والتي تمثل قيمة بعض البضائع التى يقوم بإرسالها إلى التجار بتلك الدولة، ويتم إرسال قيمتها إليه من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 1٫962٫500 جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

ابن أمه الحيلة.. شيرين عبدالوهاب: رجوعي لـ حسام حبيب محتاج معجزة

كأس العرب.. خماسية العنابي ضد الإمارات شهدت أكبر حضور جماهيري في تاريخ قطر

البحوث الفلكية: كويكب نيريوس يقترب من الارض اليوم ولا خطورة علينا

مصرع 8 عناصر إجرامية فى مواجهات مع الشرطة خلال أسبوع

مصائب قوم عند قوم فوائد.. الغيابات تضرب منتخب الأردن قبل مواجهة مصر

قطر والإمارات.. المعز علي: شغفي بتسجيل الأهداف ليس له حدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكولسترول

ضرب موظف واحتجزه.. إحالة رئيس مدينة شبين القناطر السابق ومسئول الأمن للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

فيديو

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

تصريحات نارية.. ماذا قالت صحف الأردن عن مواجهة مصر في كأس العرب

المتهم فرمهم.. تفاصيل التحقيقات في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد

مفيش حد ما بيحبش| دوللي شاهين تكشف حقيقة نيتها في الزواج

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ