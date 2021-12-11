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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من التبغ الخام عبر ميناء الإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ قيام إحدى شركات الشحن الجوى بتصدير حاوية إلى إحدى الدول مشمولها "لوازم أرجيلة" وإحتوائها على " كميات كبيرة من التبغ الخام "محظور تصديره") بالمخالفة للقانون لتهريبها بطرق غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) .. لتفتيش مشمول الحاوية .. أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبته بمستندات الرسالة عبارة عن (كميات كبيرة من التبغ الخام) داخل مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون.
 
قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب عليها (900,000 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المضبوطات

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