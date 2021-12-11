الداخلية في أسبوع.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 4 مليار جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

اسفرت جهود الحملات فى مجال الأمن الاقتصادي والقضايا التموينية عن ضبط (9547 قضية تموينية متنوعة) جاءت على النحو التالى:ضبط (169) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (20886 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫819٫610 مليون جنيه) وضبط (29) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1466977 لتر) لبيعها فى السوق السوداء وضبط (9349) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1791,997) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (382) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (430,851) طن، وكذا ضبط (86) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (29,092) طن.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (75072) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (76٫208٫537) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2342) قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (4٫059٫294٫837) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (9٫293٫391) مليون جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (30) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع) بقيمة إجمالية بلغت (170٫722٫618 مليون جنيه) وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، إرتكبوا (2) واقعة متنوعة وضبط (1466) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (188) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى (105) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (13503) وحدة أبرزها : (أجهزة حاسب آلى – أجهزة ريسيفر – بورد إلكترونية – ريموت كنترول – شاسيهات – عدسات إستقبال الريموت – وحدات تخزين خارجية – سويتشات – رواتر – هواتف محمولة) ، وكذا ضبط (83) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (2213) تمثلت فى (مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (539) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1407) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (157) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (199) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (57) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (674) لنش سياحى.



وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6718) قضية تموينية متنوعة وضبط (1556) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (8698) أرجيلة وغلق (6106) محل مخالف لمواعيد الغلق وضبط (58946) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (58720) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (226) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1411) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1590) متهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (10459٫901 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (178٫117 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (43٫122 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (19٫923 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (11٫540كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (2٫322 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (630 جرام) وكمية من بذور القنب المخدر ، وزنت (3 جرام) و (61٫984) ألف قرص مؤثر و (17٫500) ألف قرص ترامادول مخدر و (10) أقراص كبتاجون وإبادة (14 فدان منزرعة بنبات القنب المخدر) وضبط (1) قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (54) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وضبط (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (157,000,000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية بإجمالى (15) متهم بمضبوطات بلغت (510 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (239919) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (38177 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7156 موقف عشوائى) وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (255 سيارة – 68 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (22305) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على (193) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل (951) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (1) منهم وفحص (773) مركبة تبين مخالفة (36) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4249) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (238) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (9) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (52) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية) وفى مجال الأمن السياحى تمضبط (338) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .