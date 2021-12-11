لا وفيات.. الامارات تسجل 78 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 242.454 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.



‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742.719 حالة.

‌وأعلنت الوزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليتوقف عدد الوفيات عند 2.151 حالة.

وأكدت شفاء 72 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737.821 حالة.