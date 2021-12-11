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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز ملوي: نعمل من أجل إنهاء مشروعات حياة كريمه في 117 قرية وتابع

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوى

قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، إن كافة الأجهزة التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 49 قرية و68 تابعا بنطاق الوحدات القروية التسع المستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري.

وأكد أنه يتابع يوميا على أرض الواقع نسب التنفيذ بتلك المشروعات، لتذليل العقبات والمشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع بكافة القطاعات بكفاءة وجودة عالية .

ووجه السايس، رؤساء الوحدات القروية التسع، والتي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وعرض كافة المشكلات التي تظهر أمامهم، والمرور ميدانياً على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وتنفيذا لتكليفات رئيس المدينة، تابعت اكرام محمود نائب رئيس مركز ملوى وبرفقتها مؤمن صلاح رئيس قرية المعصرة عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الاعدادية المشتركة ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة، وموقع انشاء الوحدة الصحية بالقرية.

وفي نفس السياق تفقد صالح خيرى رئيس قرية قلندول وبرفقتة محمد عبدالحكيم عضو التفتيش والمتابعة، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية، بقرية قلندول.

شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي والبيطرى، كما تفقد اعمال مشروع الصرف الصحى واعمال تبطين ترعة الساحلية .
 

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