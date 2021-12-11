السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لتزويرهما محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع، وأمانة السر عامر علي، ويحيى عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "أشرف م. ح. ك. ا" و"شعبان م. أ. إ" في القضية رقم 21302 لسنة 2015 جنايات السلام والمقيدة برقم 589 لسنة 2016 كلي القاهرة الجديدة إنهما:



اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "عقد بيع السيارة رقم 118669 أجرة القاهرة المنسوب تصديقه لمكتب توثيق الشروق" وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنفقا مع مجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فنونها به وذيلة بتوقيعات عزاها زورا إلي الموظفين المختصين بتلك الجهة ومهره بأختام وعلامات غزاها لذات الجهة مع علمهما بتزويره فتفت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

2. قلدا بواسطة آخر مجهول بصمة خاتم شعار الجمهورية لجهة حكومية وهي "مكتب توثيق الشروق" على غرار القالب الصحيح منه واستعملوه بأن مهروا به المحور المزور محل التهمة الأولي مع علمهم بتقليده.

3- اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "مذكرة فقد رخصة تسيير السيارة رقم 118999 أجرة القاهرة 8 أحوال " المنسوبة لقسم شرطة أول السلام وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع مجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فدونها به وذيله بتوقيعات عزاها زورا إلى الموظفين المختلون بتلك الحية ونهره بأختام عزاها الذات الجهة مع علمهم بتزويره فتفت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

4. استعملا المحرر المزور محل التهمة (6) فيما زورت من أجله للاحتجاج بما ثبت بها بأن مثل المتهم الثاني أمام الموظف المختص بمكتب توثيق مدينة نصر أول وقدمه إليه محتجا بما ورد به من بيانات مع علمهما بتزويرة على النحو المبين بالأوراق.

8- اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو موظف مكتب توثيق مدينة نصر أول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 8819ح لسنة 2012 توثيق مدينة نصر أول وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الثاني أمامه وأمده بالمحرر المزور موضوع الاتهام (6) واحتج بما ورد بهم من بيانات مزورة مع علمهما بتزويرها وأثبتها الموظف حسن النية بدفاتره دون علمه بذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح المشاهد الأول بأنه يمتلك السيارة تحتمل لوحات 118669 القاهرة وقام بشرائها من الشاهد الثاني بموجب التوكيل رقم 3ج السنة 2008 توثيق منشأة ناصر وفي غضون عام 2011 حضر إليه المتهم الأول وطالبه بشراء لوحات السيارة آنفة البيان بمبلغ مالي مقداره ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه وقام بسداد مبلغ ثمانية آلاف جنيه كمقدمة البيعة ولم يحرر عقد بذلك وفوجئ ياحلال اللوحات بموجب توكيل غير صحيح.



وأضاف الشاهد الثاني صالح محمد على سالم، بأنه كان يملك السيارة رقم 118669 أجره القاهرة وفي غضون عام 2008 أبرم توكيل بالبيع رقم 31ج/ لسنة 2008 توثیق منشأة ناصر للشاهد الأول ولم يحرر ثمة محررات أخري خلافه وأنكر صلته بعقد بيع السيارة المحرر في 15/9/2011 تصديق مکتب شهر عقاري الشروق المتضمن بيع السيارة للمتهم الثاني.

وأكد الشاهد الثالث محمد عمر محمد کایش رائد شرطة بالإدارة العامة للمرور بانه حضر إليه الشاهد الأول بصفته حائز السيارة رقم 118669أجرة القاهرة وقدم توکل صادر له من الشاهد الثاني بشأن بيع تلك السيارة وتضرر من عدم استطاعته تجديد الرخصة وأضياف بذات أقواله سلفا وعلية استعلم عن ملف السيارة وجد مذكرة فقد رخصة تسييرها باسم المتهم الأول وتبين انه تم احلالها وتجديدها برقم ان هم ۸٤۱ أجرة القاهرة وقيدت باسم المثهم الثاني بموجب عقد بيع مسجل بشهر عقاري الشروق من الشاهد الثاني للمتهم الثاني وتوكيل رقم 8819 ح لسنة 2012 توثیق مدينة نصر أول من الأخير لآخر يدعي عبد اللطيف محمد بلال وتم إلغاء تلك اللوحات وصدر بناءا عليها اللوحات رقم /ف ه م 729 أجرة القاهرة.



وأضاف الشاهد الرابع هاشم محمد هاشم محمد نقيب شرطة بالإدارة العامة للمرور بأنه تحرياته أورت قيام المتهم الأول بالاتجار في اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات الأجرة ويشترك مع آخر مجهول في اصطناع مذكرة فقد اللوحات ورخصة التسيير الخاصة بها وكذا اصطناع توكيل بالبيع عن مالكها الآخرين يتحصل منهم على مبالغ مالية دون إثبات بیان له بالأوراق حتي يصعب التوصل إليه وعليه أصطنع مذكرة الفقد المضبوطة والتوكيل من المشاهد الثاني للمتهم الثاني الذي اشترك معه في ارتكاب الواقعة بالتحصل علي مبالغ مالية لإثبات بياناته بالتوكيل وعليه تمكن من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بشرائه للوحات المعدنية رقم 198669أجرة القاهرة وحرر مذكرة فقد رخصة لسيرها قیدت برقم 2/14 أحوال السلام.

وثبت تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث تزييف وتزوير أن عقد بيع السيارة المؤرخ 15/1/2011 والمحرر بين الشاهد الثاني والمتهم الثاني للسيارة ترامكو 1996 تبین اختلاف الخط المحرر به توقيع الشاهد الثاني عن توقيعه الصحيح وأقتالي إلى أنه لم يحرر التوقيع المنسوب إليه وإنما المحرر له شخص آخر غيره وبتقرير قطاع الأحوال المدنية أن الرقم القومي الخاص بالشاهد الثاني الثابت بعقد البيع المرور غير خاص به.