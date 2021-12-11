30 مليون جرعة خلال 3 شهور.. مراحل تصنيع لقاحات كورونا في فاكسيرا

قالت هبة والى رئيس شركة فاكسيرا، إن أى تطعيم متواجد فى الدولة المصرية آمن وفعال ويخضع لمجموعة من الاختبارات العديدة، لافتة إلى أن اختلاف الأنواع لا يشير لوجود لقاحات فعالة عن غيرها ، وتم الوصول لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح كورونا خلال 3 أشهر وتتواجد المراكز فى منطقة العجوزة وتم التوسع فى مصنع 6 أكتوبر من المقرر أن تصل 6 أضعاف الطاقة الانتاجية وستكون فلسطين أول الدول التى سيتم تصدير اللقاحات لها .



وأوضحت هبة والى خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن اللقاحات فى مصر تخضع للاختبارات السريرية التى يتم اختبارها على فئات عمرية معينة ويتم متابعة الأجسام المناعية لديهم ثم تأتى منظمة الصحة العالمية بتقييم عملية الانتاج ويتم استخراج شهادة ترخيص بالاستخدام .



وأشارت ، إلى أنه بمجرد وصول اللقاحات يتم خضوعها لمجموعة من الاختبارات للتأكد من درجة الأمان والسلامة مؤكدة أن كافة اللقاحات فاعلة وآمنة وتستطيع التغلب على الفيروس خاصة وأنه يتم متابعة اللقاح بمجرد خروجه من المصنع ويتم أخذ عينات منه من مفتشى هيئة الدواء المصرية ويتم التحليل فى المعامل وتوزيعه على المراكز فى مبردات .