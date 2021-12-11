البشر والحجر الحلقة الشهرية الرابعة بقبة الغوري .. غدًا

تستضيف قبة الغوري ندوة "القاهرة: البشر والحجر " عن تراث المدينة والمجتمع في تمام السابعة مساء غد الأحد 12 ديسمبر بقبة الغوري.

و تراث المدينة والمجتمع هى سلسلة حلقات نقاشية شهرية تتناول الحديث عن المدينة والناس من زوايا متعددة حيث نستضيف كل شهر ثلاثة من المؤثرين وأصحاب التجربة مع المدينة الألفية لتقديم مداخلاتهم ولمدة ساعتين.

ويتم تنظيم البشر والحجر بشكل شهري في تعاون مشترك بين مبادرة سيرة القاهرة ومبادرة المكان والناس برعاية "بيت المعمار المصري" وصندوق التنمية الثقافية.

تراث المدينة

ويدير اللقاء: د. فاطمة كشك (مبادرة المكان والناس) وأ. عبد العظيم فهمي (مبادرة سيرة القاهرة)

فى ندوة شهر ديسمبر في مداخلات من زوايا مختلفة كالآتي:

“تراث حي: تجربة أرشيف شبرا” ويتحدث مينا إبراهيم في تجربة أرشيف شبرا نبدأ التوثيق من المنزل حيث تبدأ سرد الحكايات التي نبحثها ونتبحر فيها. في هذه المداخلة نناقش فكرة البيت كمكان يحتوي قصة كاملة من الذكريات التي توثق لأرشيف حي كامل ك شبرا.

"تراث القاهرة من خلال الحكي" وتتحدث جيهان نبيل زكي، فن الحكي هو أقدم الفنون التي طورتها الشعوب منذ آلاف السنين فأصبح الحكي هو تراث قائم بذاته، في السنوات الأخيرة ازداد الإهتمام باستخدام فن الحكي كأداة لتوثيق ونشر الوعي بالتراث. عن فن الحكي في توثيق تراث القاهرة تأتينا هذه المداخلة من الحكاءة جيهان نبيل زكي.

البشر والحجر

"رحلة حياة مع القاهرة" ويتحدث محمد الباز،على مدار أربعين عامًا، هناك تجربة فريدة ومُلهمة جسدها الدكتور محمد الباز من خلال توثيقه لمدينة القاهرة منذ ثمانينات القرن العشرين وحتى الآن بعدسته ومُشاهداته الحيّة، من خلال الأرشيف المصور الضخم الذى يمتلكه دكتور الباز لمدينة القاهرة، يُقدم لنا فى هذه المداخلة بعض المقارنات بين الأمس واليوم لبعض منشآت المدينة الأثرية بالاضافة لذكرياته عن المدينة كشاهد عيان وحافظاً لها.