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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية ألمانيا حول محادثات فيينا: الوقت ينفد دون اتفاق

مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا

قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إنه ليس هناك أي تقدم في المحادثات النووية مع إيران.

وأضافت: "نكثف العمل الدبلوماسي من أجل إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، ونحتاج إلى العودة لطاولة المفاوضات مع روسيا".

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وتابعت حول محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي: " الوقت ينفد وأهدرنا 6 أشهر بدون تقدم"، مشيرة إلى أن: "نحتاج إلى بذل كل جهد من أجل العودة لطاولة المفاوضات مع روسيا".

فيما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أبلغ مسئولين بالإدارة الأمريكية  بأنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.

أوضحت الصحيفة أن جانتس عرض على مسئولين أمريكيين جدولا زمنيا لمهاجمة إيران، ولم تبد الإدارة الأمريكية اعتراضها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أمس إن إيران تحشد قواتها غربي إيران من أجل مهاجمة دول وقوات في الشرق الأوسط، وتحديدا إسرائيل، مضيفًا "ونحن سنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا".

الادارة الامريكية الخارجية الإيرانية الاتفاق النووي مفاوضات فيينا ايران

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