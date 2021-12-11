واشنطن لم تعترض.. جانتس يصدر أمرا بالاستعداد لعمل عسكري ضد إيران

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أبلغ مسئولين بالإدارة الأمريكية بأنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.

أوضحت الصحيفة أن جانتس عرض على مسئولين أمريكيين جدولا زمنيا لمهاجمة إيران، ولم تبد الإدارة الأمريكية اعتراضها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أمس إن إيران تحشد قواتها غربي إيران من أجل مهاجمة دول وقوات في الشرق الأوسط، وتحديدا إسرائيل، مضيفًا "ونحن سنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا".

وفي تصريح من العاصمة الأمريكية واشنطن، شدد جانتس على أن "إسرائيل تستعد للرد على أي هجوم محتمل، وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وممتلكاتنا"، معتبرا أن "إيران ليست مجرد تهديد لأمننا الوجودي ولكنها تهديد ملموس لأسلوب حياتنا وقيمنا".

وأضاف: "تسعى إيران في تطلعاتها إلى أن تصبح دولة مهيمنة، ولتدمير كل آثار الحرية والكرامة الإنسانية والسلام في الشرق الأوسط وما وراءه، والبرنامج النووي وسيلة لأهداف الهيمنة"، مشيرا إلى أن في المباحثات النووية في فيينا "إيران تقامر وتلعب بالوقت".