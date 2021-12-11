عقبة: التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يعزز مناعة الجسم

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أحدث الدراسات أثبتت أن حصول الشخص على نوع من لقاح كورونا مختلف عن النوع الذي حصل عليه في الجرعة الأولى يعزز جهاز المناعة، ويكون أجسام مضادة بشكل كافي.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفرق بين الجرعتين يحدد حسب نوع اللقاح، مشيرا إلى أن الدراسات أوضحت أنه يفضل أن يحصل الشخص على الجرعة المعززة بعد من 6 إلى 9 أشهر من حصوله على اللقاح كاملا.

أوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن دول العالم تفاجأت بظهور"أوميكرون بلاس" وذلك بعد ظهور متحور أوميكرون الأساسي لفيروس كورونا مؤخرا ولم يتم التعامل معه حتى الآن"، مشيرا إلى ، أن متحور "أوميكرون بلاس" يتميز بالهروب المناعي تحتاج وقت حتى يتم اثباتها لمعرفة قدرته على الانتشار.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون يختلف عن الأساسى منه باختفائه وعدم ظهوره حتى فى عمل فحص pcr ولم يثبت حتى الآن تأثيره على المناعة ومن المتوقع أن يتكون المتحور الجديد أضعف في قوته عن المتحورات السابقة، لافتا إلى أنه حتى الآن الفيروس السائد هو "دلتا بلاس" بنسبة 99% على مستوى العالم.

