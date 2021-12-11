شيرين عبد الوهاب باكية: لسه بحب حسام حبيب رغم كل شيء.. فيديو

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على سؤال الإعلامي عمرو أديب “ هل الحب بهدلة” فتجيب "هو الحب بهدلة وخلاني أندلة".

قالت الفنان شيرين عبد الوهاب، إنه سيدة قوية، وإنها ليست مريضة نفسية بـ تقارير الأطباء، وبكت على الهواء، وقالت إنها مازلت تحب الفنان حسام حبيب، رغم كل شئ.

ولفتت شيرين عبد الوهاب إلى أنها قامت بالتريقة على نفسها قبل أن يتريق عليها أحد، وأنها قامت بالرد على الجمهور بعد الأخبار التى انتشرت أن حسام هو من حلق شعرها .

وأشارت إلى أنها دافعت عنه أمس أمام الجميع، معلقة :" وقبل ما ابدأ الموضوع قلت أننا مش مناسبين وهو أصغر مني".

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قامت بقص شعرها حتى لا تكون جميلة في نظر زوجها حسام حبيب ، مؤكدة أن المدة بين طلاقي وقص شعري كان يوم واحد فقط .

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إنها قامت بقص شعرها قبل يوم واحد من الطلاق ، مؤكدة أن هذه ليست أول مرة أقوم فيها بقص شعري .

ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عددا من الرسائل لطليقها الفنان حسام حبيب، من خلال كلمات أغانيها التي طرحتها خلال الأيام القليلة الماضية عقب انتشار أنباء انفصالهما.



وطرحت شيرين، ثلاث أغاني؛ الأولى بعنوان “ملكش مكان”، والثانية “القماص”، والثالثة “كلها غيرانة” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.