يجب على الزوجة ألا تعتمد على زوجها.. شيرين توجه رسالة للجمهور عقب طلاقها|شاهد

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها لجأت إلى الجمهور عقب الأزمة التي مرت بها مؤخرا، لأنها تعتبر أن الجمهور هو الحضن الأمان المضمون في الدنيا.

وأضافت «شيرين عبد الوهاب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»: «أقول رسالة للجميع اي انسان في الدنيا لا يعتمد على اي شخص آخر، ويعتمد على نفسه فقط، مهما زاد حبه في قلب اي انسان».

وتابعت «شيرين عبد الوهاب» : «يجب على الزوجة ألا تعتمد على زوجها ولا زوج يعتمد على زوجته، ولا ابن يعتمد على أمه، ولا أم تعتمد على ابنها، لأنه لا يمسح دموعي إلا يدي، ومش هعتمد على حد تاني».

طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب



أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي حليقة شعر الرأس جدلاً واسعاً و تكهنات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بدون شعر رأس خلال إحيائها حفل غنائي في مدينة أبو ظبي في الإمارات، بعد خبر انفصالها من الفنان حسام حبيب.

قالت الفنانة شيرين عدة تصريحات خلال حفل الإمارات، منها :"اقبلونب بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت"، كمان داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها، وقالت للجمهور في أثناء الحفل" أنا بقيت سينجل".

وبدأت الحفلة بـ أغنية "نساى"، ثم قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

قوية بيكوا



نشرت الفنانة شيرين تويتة قالت فيها" ليه مايكونش لوك جديد؟ ليه مايكونش تغيير؟ ليه مايكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس ماحبش حبكوا ليا يخليكوا ماتشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".