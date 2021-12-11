شيرين عبد الوهاب: الصلح مع حسام حبيب محتاج معجزة ويكاد يكون مستحيل | فيديو

قالت الفنان شيرين عبد الوهاب، إن الصلح بيني وبين حسام حبيب يحتاج إلي معجزة ويكاد يكون مستحيل، وما أشعر به الآن؛ كان له ثمن، وكان يجب أن يُدفع، واندفع.

وأضافت شرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، جمهوري هو الحضن والأمان المضمون، فلا يجب أن يعتمد أحد على أحد وكل شخص يجب أن يعتمد على نفسه.

ووجه الإعلامي عمرو أديب سؤالا لـ شيرين عبد الوهاب.. هو الحب بهدلة؟ فأجابت وهي تغني: خلاني أندله.

وتابعت شرين عبد الوهاب، أنا قبل ما أبدأ الموضوع بتاع حسام، قلت إننا مش مناسبين، وهو أصغر مني بسنة واحدة، قائلة وهي باكية: أنا لسه بحبه.