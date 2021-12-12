أنتو الأمان .. شيرين لجمهورها: ربنا يجعلكم سند ليا ودواء| فيديو

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة لجمهورها على الهواء : «ربنا يجعلكم سند ليا ودواء لي اللي يشيل كل الحزن، وجمهوري هو الأمان».

وتابعت «شيرين عبد الوهاب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «ربنا يخليلي رئيس جمهورية بلدي، اللي أنا عارفة إني بنته».

أول مرة أشوف ناس بتبارك على الطلاق كده

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها لأول مرة تشاهد سيدة تطلق وياتي إليها هذا الكم من المباركات، قائلة: «أول مرة أشوف ناس بتبارك على الطلاق كده كاني راجعة من الحجاز وباركوله هو كمان».

وأضافت «شيرين عبد الوهاب»، أنها تتواصل مع الناس بلغاتها وهي الغناء، وهذا كان كلامها وردهم، مضيفة أن اولادها والجمهور عندما شاهدوا هذا الشكل الجديد الموضوع عدى خلاص».

وأشارت شيرين عبد الوهاب، إلى أن الصلح بينها وبين حسام حبيب يحتاج إلي معجزة ويكاد يكون مستحيل، وما تشعر به الآن؛ كان له ثمن، وكان يجب أن يُدفع، واندفع.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: « جمهوري هو الحضن والأمان المضمون، فلا يجب أن يعتمد أحد على أحد وكل شخص يجب أن يعتمد على نفسه».