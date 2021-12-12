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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمونة : الشناوي رجل مباراة مصر و الأردن

صدى البلد

أثنى سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق علي آداء محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني عقب تأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب .

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة " TeN": " محمد الشناوي رجل مباراة مصر و الأردن ، ولولا تصديه لأكثر من فرصة محققة ، لخرجت المباراة بنتيجة مغايرة تماماً ، فهو قائد بكل معنى الكلمة ، وصمام أمان لخط دفاع المنتخب الوطني ".

انتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب. 

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يتصدي لها لتسكن الشباك ويتقد الاردن 1-0.

وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

والتحم احد لاعبي منتخب الأردن مع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر.

وتصدى القائم والعارضة بمرمى منتخب مصر لتسديدة صاروخية من لاعب الاردن بالكربون من تسديدة الهدف الاول.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

واحرزت مصر هدف التقدم الثاني بعد توغل محمد شريف بين دفاعات منتخب الأردن، ومرر كرة سريعة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها رفعت وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 2-1.

واضافت مصر الثالث بعدما مرر أحمد رفعت بعد توغل بين دفاعات منتخب الأردن ليسددها مروان داوود لاعب منتخب مصر من رأسية رائعة لتسكن الشباك وتصبح النتيجة 3-1.

وبهذا الفوز ينتقل منتخب مصر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب، لمواجهة تونس. 

مصر محمد الشناوي منتخب مصر الأردن المنتخب الوطني محمد شريف مروان حمدي كأس العرب مباراة مصر والأردن استاد الجنوب القطري

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