الشناوي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: حامي عرين مصر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الشناوي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك للإشادة بتألق حارس المرمي محمد الشناوي مع منتخب مصر أمام الأردن.

وتصدر هاشتاج “الشناوي” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي تألق حارس مرمي منتخب مصر محمد الشناوي، كالاتي:

تصدي محمد الشناوي العاالمي.

سوبر هيرو الشناوي.

الشناوي حامي عرين مصر.

مصر تتأهل ل نصف النهائي ب فضل محمد الشناوي بعد ربنا علينا، انقاذ البطوله والله ان شاء الله.

وأعرب محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر، عن سعادته بتأهل الفراعنة لنصف نهائي بطولة كأس العرب بعد الفوز على الأردن 3-1.

وقال الشناوي في تصريحات لفضائية “أون تايم سبورت"، أهنئ اللاعبين على الروح التي قدموها وتعرضنا لقلة تركيز في أول ربع ساعة من اللقاء ولكن تمكنا من العودة مجددا".

وتابع :" اللاعبون على قلب رجل واحد والروح جيدة في المعسكر والأهم أنك تركز وتنفذ التعليمات وشكرا للجمهور المصري".

مصر تصعد لنصف نهائي كأس العرب

وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.



وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وفي بداية شوط المباراة الثاني صنع لاعبو منتخب مصر هجمة رائعة، وصل خلالها مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء، ومرر كرة لمروان حمدي الذي مررها بعرض الملعب لتمر من بين أقدام حسين فيصل وتضيع على منتخب مصر فرصة هدف التقدم.

ورد منتخب الأردن على الفراعنة بهجمة قوية قي الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد توغل رائع من يازين صاحب الهدف الاول ومرور من دفاع منتخب مصر وتسديد كرة قوية على يمين الشناوي ولكن تبعد عن المرمى بسنتيمترات.

وبهذا الفوز ينتقل منتخب مصر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب، لمواجهة تونس.



تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي 1 أحمد ياسين ٢ محمود الونش ١٥ عمر كمال ٣ أحمد فتوح ١٣ عمرو السولية ٣ حمدي فتحي ٥ حسين فيصل ٢٠ مصطفي فتحي ٨ أحمد سيد زيزو ٢١ مروان حمدي

مصر تتأهل ل نصف النهائي ب فضل محمد الشناوي بعد ربنا علينا ♥️👏

انقاذ البطوله والله ان شاء الله pic.twitter.com/UUk1nn412r — 𝑨𝑩𝑶𝑶𝑫𝑨'⁷⁴🦅🇵🇸 (@abooda_74) December 11, 2021

الشناوي حامي عرين مصر❤❤ pic.twitter.com/rTks2WZumY — أهلاوي وأبويا (@emadelbhnasawy1) December 11, 2021