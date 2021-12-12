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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله.. عمرو السولية يعلق علي فوز المنتخب أمام الأردن

عمرو السولية
عمرو السولية

علق اللاعب عمرو السولية علي فوز منتخب مصر أمام منتخب الأردن 3-1 في بطولة كأس العرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

ونشر عمرو السولية صور للمنتخب أثناء لعبه أمام الأردن، وعلق علي الصور كاتبًا: “الحمد لله”.

 

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وكشف قائد منتخب مصر عمرو السولية عن ما دار بين اللاعبين خلال الاستراحة بين شوطي مباراة المنتخب المصري ونظيره الأردني، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن دور الثمانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.


وقال السولية في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة "لقد كانت مباراة صعبة، لم نبدأ المباراة بصورة جيدة بسبب قلة التركيز، لكن استطعنا العودة للمباراة وتحكمنا بها جيدًا".


وتابع: "توقيت إحرازنا للأهداف كان جيدًا، وبدأنا الشوط الثاني بطريقة رائعة بعد إصرار من اللاعبين أن نقاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة من أجل الفوز بالمباراة".


وأكد أن لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسؤولية موجها الشكر لكافة اللاعبين على الروح المعنوية.


واوصل: "لا نفكر في التعب والإجهاد أثناء تواجدنا مع منتخب مصر، الجميع يفكر من أجل مصلحة المنتخب، لا يوجد تفكير في الأندية، نريد تحقيق بطولات مع منتخب مصر، لدينا الرغبة من أجل تحقيق هذه البطولة".


وأتم: "أشكر زملائي على الفوز بجائزة رجل المباراة، أود أن أهدي هذه الجائزة لهم".


وأكد عمرو السولية أن جميع المنتخبات قوية من أول البطولة حتى الآن سواء عرب افريقيا أو عرب آسيا، كل منتخب له طريقة لعب مختلفة، لا يوجد أي مباراة سهلة، الجميع يقاتل من أجل الفوز".

 

وأشار إلي وضع جميع السيناريوهات قبل مباراة أمس: "بدأنا المباراة بطريقة سيئة بسبب قلة التركيز، في المقابل كانت بداية المنتخب الأردني قوية، لكننا عدنا سريعًا للمباراة وأنهينا الشوط الأول بطريقة جيدة بسبب تركيز اللاعبين حيث أردنا إنهاء المباراة في أسرع وقت ممكن".


واختتم تصريحاته: "كنا مقصرون في بداية المباراة، وبين الشوطين تحدثنا مع بعضنا البعض أن ننزل الشوط الثاني بشجاعة أكبر وبقوة وبشخصية المنتخب المصري، وهذا ما حدث واستطعنا إحراز الأهداف، من الغد سنبدأ التفكير في مباراة تونس، وأمامك 90 دقيقة من أجل التأهل للنهائي، أتمنى جميع اللاعبين يكونوا في حالة جاهزية كاملة من أجل هذه المباراة لتحقيق حلمنا بالتتويج بالوصول للنهائي والتتويج بالنهائي".

 

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