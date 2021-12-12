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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر بانون يعلق على خسارة المغرب أمام الجزائر في كأس العرب

اللاعب بدر بانون
اللاعب بدر بانون

علق اللاعب بدر بانون على خسارة منتخب المغرب أمام منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر بدر بانون صور لمنتخب المغرب أثناء لعبه مع منتخب الجزائر، وعلق علي الصور كاتبًا: “الحمد لله”.

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بدر بانون: مواجهة الجزائر "حساسة".. ونسعى لمواصلة النتائج الإيجابية

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي لمباراة منتخبي المغرب والجزائر بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في ربع نهائي كأس العرب، ليتجها لركلات الجزاء.

وعادل بدر بانون النتيجة للمغرب بهدفين لكل منتخب أمام نظيره الجزائري، في ربع نهائي كأس العرب.

وبدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المنتخب الجزائري الذي أهدر العديد من الفرص منذ انطلاق صافرة المباراة.

وتمكن المنتخب المغربي من العودة إلى مجريات المباراة سريعا وشن بعض الهجمات على دفاع منتخب الجزائر الذي تمكن من الحفاظ على شباكه.

وشهدت الدقيقة 36  انحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وأهدر مروان زروقي لاعب منتخب الجزائر فرصة حقيقية بعد تمكنه من الانطلاق تجاه مرمى المغرب ولكن سقطه في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وتمكن ياسين براهيمي من إحراز هدف تقدم الجزائر في الدقيقة 62 من خلال ركلة جزاء عقب رجحوع حكم اللقاء لتقنية الفار والتأكد بعد إعاقة من محمد الشيبي ليوسف بلايلي داخل منطقة الجزاء.

ولم تمر سوى دقائق  وتمكن منتخب المغرب من إحراز هدف التعادل عن طريق محمد ناهيري من خلال ركلة حرة لصالح منتخب المغرب بالقرب من منطقة جزاء الجزائر جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابها الناهيري برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وفي الوقت الإضافي، استطاع يوسف بلايلي تسجيل الهدف الثاني للجزائر بتسديدة صاروخية بعيدة المدى بعد تلقيه تمريرة من رايس مبولحي، ليسدد الكرة ببراعة مستغلًا تقدم الحارس أنس الزنيتي.

واستطاع بدر بانون تسجيل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 111 بضربة رأسية من متابعة لعرضية محمد الشيبي، لتصبح النتيجة 2-2، وهي النتيجة التي استمرت عليها المباراة حتى نهايتها، ليتجه المنتخبان لركلات الحظ الترجيحية.

وتأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي بطولة كأس العرب، وذلك بانتصاره المثير على  المغرب  بركلات الحظ الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد التعادل في الوقتين الأصي والإضافي بهدفين لمثلهما.

 

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