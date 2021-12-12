لكزس LFA النادرة تظهر خلال فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات.. صور

كانت سيارة لكزس LFA الخارقة النادرة أحد المفاجآت المميزة خلال فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات الذي أقيم تحت قبة سوبر دوم أكبر قبة في العالم بمدينة جدة المطلة على شاطئ البحر الأحمر، وقد شهد المعرض خلال أيامه الإعلان عن مجموعة كبيرة من السيارات الجديدة التي وصلت لأول مرة بالإضافة لمجموعة من السيارات النادرة والخارقة.

تعتبر سيارة لكزس LFA اليابانية واحدة من أهم السيارات النادرة ذات الأداء الخارق، والتي تركت بصمة مميزة في السنوات الأخيرة رغم توقف إنتاجها نهائياً منذ سنوات طويلة، وذلك بعد صناعة 500 نسخة منها فقط، تم إنتاجها جميعاً في الفترة من عام 2010 حتى عام 2012، ومن ذلك الوقت لم يتم صنع سيارات آخرى من هذا الطراز لتأخذ منها الراية.

- المواصفات الميكانيكية لسيارة لكزس LFA

تستمد سيارة لكزس LFA قوتها من محرك V10 قوي بسعة 4800 سي سي يولد قوة تصل الى 552 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل الى 480 نيوتن/متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون ASG من 6 سرعات ، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.7 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 325 كيلومتر/ساعة.

- سعر سيارة لكزس LFA

بلغ سعر سيارة LFA في الماضي عند إطلاقها لأول مرة 450 ألف دولار، بينما بلغ سعر إحدى نسخها المستعملة في السنوات الماضية 350 ألف دولار.